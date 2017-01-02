Українців не виявили серед потерпілих від теракту у Стамбулі – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що ідентифікація загиблих і поранених унаслідок терористичного акту у Стамбулі в Туреччині завершується, і громадян України серед жертв і потерпілих немає. Консул України підтримує оперативний контакт із поліцією Стамбула, додали в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС у фейсбуці.

За повідомленнями зі Стамбула, на цей час з’ясували, що з 39 загиблих унаслідок стрілянини, яку влаштував досі не встановлений і не виявлений нападник у престижному нічному клубі новорічної ночі, іноземцями були 24, багато з них із країн Близького Сходу. Серед жертв, зокрема, громадяни Ізраїлю, Індії, Лівану, Тунісу, Йорданії, а також Бельгії й Росії. Крім того, повідомляють про загибель громадян Канади, Саудівської Аравії, Кувейту, Сирії, Марокко й Лівії. Точного списку громадянств загиблих іще не оприлюднювали. Крім того, за уточненими даними, 65 людей поранені, 4 з них, як повідомляли, перебувають у критичному стані.

Агентство «Асошієйтед прес» повідомило, що на записах із камер спостереження видно, як нападник у чорному одязі і з рюкзаком близько чверті на другу ночі на вході до нічного клубу Reina у районі Ортакей застрелив поліцейського; тоді ж він убив перехожого. Потім усередині клубу він потрапив на відеозапис уже в іншому одязі і шапочці Санта-Клауса; спершу повідомляли, ніби нападник був «у костюмі Санта-Клауса».

За повідомленнями, у клубі, де було від 500 до 700 людей, нападник відкрив вогонь із автоматичної зброї, а потім, скориставшись із хаосу, втік. Агентства наводять слова очевидців, що нападник кричав «Аллаху акбар!» Відповідальності за напад досі ніхто на себе не взяв.

Напад у Стамбулі широко засудили у світі як терористичний акт.