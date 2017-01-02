Влада Туреччини заявила, що наблизилася до ідентифікації нападника зі Стамбула

У владі Туреччини повідомили, що наблизилися до того, щоб повністю ідентифікувати нападника на нічний клуб у Стамбулі новорічної ночі, який убив 39 людей і ще десятки поранив.

Як повідомив журналістам віце-прем’єр-міністр Нуман Куртулмуш, виявлена інформація про відбитки пальців і загальний вигляд нападника, що дає можливість швидко завершити ідентифікацію.

Також турецькі силовики повідомили, що у справі про напад у Стамбулі затримали наразі вісім осіб.

Раніше в понеділок екстремістське груповання «Ісламська держава» заявило, що бере на себе відповідальність за напад. Як мовиться в заяві угруповання, «героїчний солдат халіфату» здійснив напад у місці, де «християни відзначали своє відступницьке свято».

Турецькі щоденики Hürriyet і Karar раніше в понеділок повідомили, що підозрюваний, імовірно, був із Узбекистану або Киргизстану.

Пошуки нападника, який зник із місця події, досі тривають.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Він розстріляв охоронця-поліцейського на вході і влаштував стрілянину з автоматичної зброї всередині. В результаті нападу 39 людей загинули і 65 чи й 69 були поранені.

За повідомленнями, від 24 до 27 із 39 загиблих були іноземцями. Четверо поранених перебувають у критичному стані. Влада Туреччини кваліфікувала напад як терористичний акт. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав теракт у Стамбулі в спробою створити «хаос» у країні.

Генеральне консульство України у Стамбулі повідомило, що серед жертв громадян України немає.