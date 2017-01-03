У Киргизстані виключили підозру щодо громадянина країни в нападі у Стамбулі

У Киргизстані заявили, що громадянин цієї країни, ім’я і паспортні дані якого називали в турецьких та італійських засобах інформації і в соцмережах як імовірного нападника на нічний клуб у турецькому Стамбулі новорічної ночі, більше не є підозрюваним у цій справі.

Як повідомив Радіо Свобода речник Служби національною безпеки Киргизстану, чоловік на ім’я Яхе Машрапов уже повернувся до країни і був допитаний і турецькими, і киргизстанськими правоохоронцями.

За словами речника Рахата Сулейманова, Яхе Машрапов, підприємець із міста Кара-Суу, раніше у вівторок повернувся до Бішкека зі Стамбула за своїм паспортом, що є справжнім. Рейс літака, яким летів Машрапов, затримали на годину для його допиту турецькою поліцією, додав Сулейманов.

Сам Машрапов розповів киргизстанському агентству «Турмуш», що не має поняття, як його паспортна фотографія потрапила до соцмереж.

Ця фотографія привернула увагу, бо здавалася схожою на відеокадри невідомого чоловіка, зняті на центральній площі Таксім у Стамбулі і оприлюднені в інтернеті, які сприйняли як зображення нападника.

Угруповання «Ісламська держава», яке взяло на себе відповідальність за напад із 39 загиблими й майже 70 пораненими, часто використовує викрадені чи підроблені паспорти для своїх бойовиків.

У понеділок віце-прем’єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що розслідування наблизилося до того, щоб повністю ідентифікувати нападника. Але його досі шукають.