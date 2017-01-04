В МЗС отримали лист від СБУ про погодження заборони в’їзду Марін Ле Пен до України

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що отримало лист від Служби безпеки України для погодження ініціативи про заборону в’їзду до України кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен у зв’язку з її висловлюваннями щодо територіальної цілісності України.

При цьому заступник начальника управління інформації політичного департаменту МЗС України Олена Ващенко, яка підтвердила це агентству УНІАН, ніяких інших подробиць не повідомила.

Вона нагадала про заяву МЗС із висловленням обурення з цього приводу і попередженням, що «такі заяви, а також дії на порушення українського законодавства, обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну».

Раніше в середу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Служба безпеки України направила до Міністерства закордонних справ України листа для погодження заборони на в’їзд до України Марін Ле Пен у зв’язку з заявою французького політика щодо анексії Росією Криму.

У вівторок ультраправа кандидат на майбутніх виборах президента Франції, лідер популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, всупереч позиції Європейського союзу, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. В інтерв’ю французьким телеканалам RMC і BFMTV вона, зокрема, заявила: «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія: був референдум, мешканці Криму забажали возз’єднатися з Росією». «Я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», – додала Ле Пен і на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла: «Так».

Ці заяви цілком повторюють позицію Кремля щодо окупованого Криму.

Марін Ле Пен, відома своєю проросійською позицією, а також тим, що її політична сила отримує фінансову і пропагандистську підтримку з боку Росії, вважається одним із двох провідних кандидатів на виборах президента Франції, перший тур яких має відбутися 23 квітня. Вона, зокрема, закликає до «стратегічного партнерства» між Францією і Росією в боротьбі з ісламізмом.

За оцінками соціологів, наразі найімовірніше, що у другому турі вона програє висуванцеві правої партії «Республіканці» Франсуа Фійонові, що теж дотримується проросійських позицій і, зокрема, заявляє про необхідність скасувати санкції ЄС щодо Росії, накладені через окупацію Криму і агресію проти України на частині Донбасу.

Російські війська почали окупацію українського Криму в лютому 2014 року; в березні на підставі «результатів» влаштованого там незаконного псевдореферендуму, який відкинула міжнародна спільнота, Росія заявила про вступ півострова до неї, назвавши це «возз’єднанням». У світі, за ліченими винятками серед кількох найближчих союзників Москви, не визнали претензій Росії на володіння міжнародно визнаною частиною України; Генеральна асамблея ООН прямо відкинула їх. Європейський союз, США й інші країни Заходу запровадили через окупацію Криму низку санкцій проти Росії, які потім були далі розширені через нову агресію Росії проти України на Донбасі.