Путін: у США хочуть підірвати легітимність Трампа

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що у США намагаються підірвати легітимність обраного президента Дональда Трампа.

«Що ми спостерігаємо в Сполучених Штатах? Ми спостерігаємо продовження гострої внутрішньополітичної боротьби, незважаючи на те, що вибори президента завершені і вони завершилися переконливою перемогою пана Трампа», – сказав Путін 17 січня після зустрічі в Москві з президентом Молдови Ігорем Додоном.

За його словами, у ході цієї «боротьби» ставиться кілька завдань, зокрема «підірвати легітимність обраного президента США».

Путін заявив, що люди, які «замовили» доповідь про нібито наявність компромату в російських спецслужб на Трампа, є «гіршими, ніж повії».

10 січня CNN, The New York Times, Reuters, AP й інші західні інформаційні агентства повідомили, що Федеральне бюро розслідувань США вивчає обґрунтованість повідомлень, ніби російські спецслужби мають особисту та фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа.

Згідно з повідомленнями, ці дані містилися у короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту, який минулого тижня американські спецслужби представили щодо втручання Росії у президентські вибори. Цей додаток вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президенту Дональду Трампу та вісьмом лідерам у Конгресі США.

Інформацію про нібито наявний у Росії компромат на Трампа передав США колишній британський розвідник, якого американці вважають таким, що заслуговує на довіру. Цей британець отримав відомості від своїх контактів у Росії. Як керівник приватної розшукової компанії, він займався збором інформації про Дональда Трампа на замовлення його американських опонентів. Спочатку це були суперники в боротьбі за номінацію в Республіканській партії, а після того, як партія висунула Трампа кандидатом, фінансувати розслідування стали донори Гілларі Клінтон.

Голови американських розвідувальних служб визнали за необхідне довести до Трампа ці неперевірені відомості, щоб він знав, яка інформація циркулює про нього серед істеблішменту США.

Підтвердження цих відомостей означатиме, що Росія зібрала компромат і на Гілларі Клінтон, і на Дональда Трампа, але перед виборами використовувала його лише проти кандидата Демократичної партії.

У Кремлі назвали «вигадками» заяви про наявність у Москви компромату на Трампа. Сам обраний президент також заявив, що такого компромату немає.