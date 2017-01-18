Уряд схвалив рішення щодо перевезення і перепоховання в Україні останків Олеся

Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо виділення коштів для перевезення з Чехії в Україну останків українського письменника Олександра Олеся, а також перепоховання їх у Києві.

Як зазначив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, для забезпечення доставки останків Олеся до України і перепоховання їх на Лук’янівському кладовищі виділять кошти з резервного фонду.

На початку січня 2017 року в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги відомого українського письменника Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини Віри. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і мав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

МЗС України повідомило, що останки Олеся і його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.