Тандіт: у полоні залишилося 110 заручників, діяльність Савченко – деструктив

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що наразі в полоні бойовиків залишилося 110 заручників. Іще 490 українців, за його даними, вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії Росії на сході України. Також на сьогодні знайдено і звільнено з полону майже 3 тисячі 100 осіб.

Діяльність же народного депутата Надії Савченко (позафракційної) щодо публікації її власних версій списків заручників і зниклих на даному етапі несе певний деструктив, сказав він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Тандіт наголосив, що самочинне публікування списків заручників чи зниклих безвісти не дає можливості прискорити процеси звільнення чи пошуку зниклих.

При цьому він додав, що якщо в когось є можливість допомагати визволяти заручників, потрібно це робити, однак важливо при цьому не заважати спецслужбам.

«Щодня ми перевіряємо інформацію, щодня проходить спеціальна нарада. Після опублікування списків у фейсбуці народним депутатом із самого ранку було проведено оперативну нараду. Я особисто спілкувався з керівником цього підрозділу, полковником Качановим. Ми сиділи з цими списками», – сказав він.

Тандіт також запевнив, що Служба безпеки України не передавала Савченко ніяких списків. «Списки, про які вона говорить, можливо, подавалися, але не нами, а представниками ОРДЛО», – додав він.

Пізно ввечері в неділю Надія Савченко вкотре оприлюднила чергову версію своїх списків заручників із усіх сторін подій на сході України. У ній, як і в усіх попередніх версіях, знову знайшли багато неточностей і помилок.

Надію Савченко вже різко критикували за її попередні публікації цих списків, у першу чергу за порушення цими публікаціями низки законів України. Зокрема, Юрій Тандіт не раз наголошував, що українські закони обмежують оприлюднення інформації з персональними даними громадян, що вчинила Савченко. Крім того, закон про боротьбу з тероризмом передбачає публікацію списків заручників тільки з дозволу певних посадових осіб; Савченко ж, наголошував Тандіт, не узгоджувала з СБУ свої публікації, всупереч попередженням і закликам не робити цього.

Крім того, критики дій Савченко звертали увагу, що неузгоджена публікація таких списків відкриває руки шахраям, які, отримавши розкриті персональні дані заручників, можуть вимагати від родичів гроші нібито за їхнє звільнення.

В СБУ заявляли при цьому, що Служба безпеки України не має повноважень, які б передбачали притягнення до відповідальності народного депутата за поширення такої інформації. Але в апараті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини закликали СБУ здійснити оцінку публікації Надією Савченко персональних даних українських військовослужбовців, що перебувають у руках сепаратистів, і вжити заходів.

Сама Савченко стверджує, що не порушувала законів, коли оприлюднила, за її словами, списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів, серед яких також є і громадяни Росії.