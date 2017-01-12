Савченко: ніхто з родичів не просив мене прибрати імена з оприлюдненого списку полонених

Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що вона не отримувала скарг від родичів людей, які є в оприлюдненому нею списку полонених. Про це вона заявила під час прес-конференції в Празі.

«Я ще не отримала жодного дзвінка і жодної скарги від родичів, які б просили мене забрати людину зі списків», – заявила Савченко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Вона також пообіцяла відреагувати на скарги, якщо такі будуть.

Савченко відкидає звинувачення в тому, що вона порушила українське законодавство, оприлюднивши імена полонених на Донбасі, і радить своїм критикам звертатися до суду.

«Дуже багато заяв звучать від людей, які не є експертами, які є популістами. Насправді ж в українському законодавстві є прописані закони. І я їх не порушувала, я завжди дію відповідно до норм законодавства... Я не публікувала в списках закритих особистих данних. Списки опубліковані досить обережно. Звичайно ж вони невигідні тим структурам влади і тим людям у владі, які б не хотіли реального результату визволення полонених а хотіли би просто і надалі робити на цьому свій політичний піар і отримувати свої бонуси. Якщо в когось до мене будуть серйозні звинувачення, я готова розглядати їх в суді, але ніяк не розглядати їх в жовтій пресі», – заявила депутат.

Савченко наполягає, що оприлюднення списків допоможе звільнити полонених. Вона також відкидає звинувачення, що ця інформація допоможе шахраям чи шантажистам нажитися на родичах.

«Я ще не отримала жодного дзвінка і жодної скарги від родичів, які б просили мене забрати людину зі списків», – заявила Савченко в Празі, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Вона також пообіцяла відреагувати на скарги, якщо такі будуть.

За словами Савченко, випадки шахрайства довкола ув’язнених були завжди. «Просто чомусь раніше СБУ не афішувала це і не відкривала по цим випадкам кримінальні справи. Про це стало вигідно говорити лише зараз», – сказала депутат.

Радник голови СБУ, представник спеціального центру звільнення заручників СБУ Юрій Тандіт заявив, що українські закони обмежують оприлюднення інформації з персональними даними громадян, що вчинила Савченко. Він наголосив, що така публікація списків не допоможе прискорити звільнення заручників.

10 січня Надія Савченко оприлюднила, за її словами, списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі з боку і української сторони, і підтримуваних Росією сепаратистів – всього 524 людини.