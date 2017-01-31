США: штат Вашингтон вирішив позиватися проти указу Трампа проти імміграції

У США влада штату Вашингтон на північному заході країни повідомила, що подає до суду на президента Дональда Трампа через його указ про тимчасову заборону на імміграцію з семи переважно мусульманських країн.

У разі успіху позову рішення федерального суду в цій справі матиме за наслідок позбавлення чинності «незаконного» указу по всіх США, сказав генеральний прокурор штату Вашингтон Боб Ферґусон, який оголосив про позов.

Він хоче домогтися визнання неконституційними головних засад указу, а на час розгляду – також рішення суду, що негайно тимчасово зупинило б виконання указу.

За словами Ферґусона, ніхто не може бути вище за закон, навіть президент, а в залі суду перемагає не найгучніший голос, а Конституція.

На його думку, указ порушує конституційну гарантію рівного захисту, конституційне положення про свободу релігії, конституційне право особи на належний судовий процес і суперечить федеральному законові США про імміграцію і громадянство.

На прес-конференції, присвяченій цьому, генпрокурора штату Вашингтон підтримав і губернатор штату Джей Інслі.

Таким чином, штат Вашингтон стане першим, який оскаржить указ про тимчасове обмеження імміграції.

У неділю Боб Ферґусон ініціював заяву генпрокурорів загалом 15 штатів і федерального округу Колумбія, в якій вони засудили указ Дональда Трампа як «неконституційний, антиамериканський і незаконний» і пообіцяли спільно боротися за те, щоб федеральна влада США «дотримувалася Конституції, поважала історію США як держави іммігрантів і не перетворювала незаконно нікого на ціль переслідування через громадянство чи віру».

У суботу федеральний суддя у штаті Нью-Йорк уже видала термінову вказівку, що тимчасово заборонила органам влади депортувати біженців чи подорожніх, яких торкнувся указ Трампа. Але те рішення стосувалося тільки тих людей, хто вже в’їхав до США і був зупинений на прикордонному контролі. Воно заборонило працівникам прикордонного контролю завертати людей, які вже прибули до США з чинними візами, схваленими заявами біженця, а також «інших осіб, що мають законне право на вступ на територію США», з семи країн, про які йдеться в указі.

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, за одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.