США: керівник Мін’юсту наказала не захищати в судах укази Трампа проти імміграції

У США виконувач обов’язків міністра юстиції наказала працівникам міністерства не захищати указ президента Дональда Трампа проти імміграції в судах, де проти них уже подані чи готуються позови.

Як заявила Саллі Єйтс у меморандумі до працівників, вона не впевнана, що указ про тимчасову заборону в’їзду для мусульман-громадян семи переважно мусульманських країн законний.

«Доки я виконую обов’язки міністра юстиції, Міністерство юстиції не буде виступати з аргументами на захист указу, якщо тільки я не переконаюся, що це доцільно», – мовиться в меморандумі Єйтс, що за адміністрації Барака Обами була заступницею міністра і на прохання Дональда Трампа лишилася тимчасово очолювати міністерство, доки на посаді міністра юстиції не буде затверджений його висуванець. На це чекають найближчими днями, так що рішення Єйтс стало переважно символічним.

У США Міністерство юстиції виконує також деякі функції, звичні в інших державах для генеральної прокуратури, зокрема, захищає позиції держави в судах. ЗМІ США зазначають, що наразі не ясно, хто тепер буде захищати позиції Трампа в низці очікуваних судових процесів проти згаданого указу протягом найближчих днів.

Трамп як президент має повноваження негайно звільнити Єйтс із посади, але тільки вона як наразі єдиний найвищий представник Мін’юсту, затверджений свого часу Сенатом, має важливі для держави повноваження підписувати ордери на деякі закордонні операції спецслужб.

Дональд Трамп висунув на посаду голови Мін’юсту нинішнього сенатора-республіканця Джеффа Сешнза, погляди якого дуже близькі до поглядів самого президента, але його кандидатура нині ще проходить процедуру затвердження в Сенаті. Імовірно, ця процедура буде завершена найближчими днями.

Раніше в понеділок влада штату Вашингтон на північному заході країни повідомила, що подає до суду на президента Дональда Трампа через його указ про тимчасову заборону на імміграцію з семи переважно мусульманських країн. У разі успіху позову рішення федерального суду в цій справі матиме за наслідок позбавлення чинності «незаконного» указу по всіх США, сказав генеральний прокурор штату Вашингтон Боб Ферґусон, який оголосив про позов.

Він хоче домогтися визнання неконституційними головних засад указу, а на час розгляду – також рішення суду, що негайно тимчасово зупинило б виконання указу. За словами Ферґусона, ніхто не може бути вище за закон, навіть президент, а в залі суду перемагає не найгучніший голос, а Конституція.

На його думку, указ порушує конституційну гарантію рівного захисту, конституційне положення про свободу релігії, конституційне право особи на належний судовий процес і суперечить федеральному законові США про імміграцію і громадянство.

Раніше принаймні четверо федеральних суддів у США вже видали постанови, що зупинили виконання окремих моментів указу; судові виклики проти указу розглядаються в судах принаймні п’яти штатів.

Зокрема, в суботу федеральний суддя у штаті Нью-Йорк видала термінову вказівку, що тимчасово заборонила органам влади депортувати біженців чи подорожніх, яких торкнувся указ Трампа. Але те рішення стосувалося тільки тих людей, хто вже в’їхав до США і був зупинений на прикордонному контролі. Воно заборонило працівникам прикордонного контролю завертати людей, які вже прибули до США з чинними візами, схваленими заявами біженця, а також «інших осіб, що мають законне право на вступ на територію США», з семи країн, про які йдеться в указі.

В адміністрації Трампа наполягають, що не мають наміру відступати з указами про обмеження імміграції, бо вони, на їхню думку, законні. Зокрема, закон про імміграцію і громадянство, заявляють прихильники Трампа, надає президентові право забороняти вступ до країни для будь-яких класів відвідучачів чи іммігрантів на підставі «інтересів національної безпеки».

Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав у п’ятницю низку указів про різкі обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США мусульман-громадян низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

За повідомленнями офіційного Вашингтона, зокрема, за одним із цих указів мусульмани-громадяни Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану й Ємену на 90 днів втрачають право в’їзду до США, і навіть ті з них, хто має дозвіл на постійне мешкання у США, неформально відомий як «ґрін-кард», муситимуть пройти ретельну перевірку, перш ніж їм можуть дозволити в’їзд. За ці 90 днів процедура ретельної перевірки має бути запроваджена щодо всіх мусульман із цих країн.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі, не кажучи про країни, яких стосуються обмеження.