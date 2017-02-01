Російська сторона СЦКК дала письмові гарантії припинення вогню довкола Авдіївки – Жебрівський

Російські представники у Спільному центрі з контролю й координації дали письмові гарантії припинення вогню в районі Авдіївки для проведення ремонтних робіт, заявляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Щойно російська сторона в СЦКК надала нам письмове підтвердження гарантій припинення вогню. Три дні неймовірних зусиль президента України, наших міжнародних партнерів», – написав Жебрівський у Facebook.

«Наші ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі. З боку окупованих територій також вийшла бригада електромонтерів. Після проведення детальних обстежень, буде визначено масштаб пошкоджень і об’єми відновлювальних робіт», – додав він.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївки на Донеччині місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Українська військово-цивільна адміністрація області припинила навчання дітей, розгорнула оперативний штаб і центри обігріву, заявив прем’єр Володимир Гройсман під час брифінгу напередодні пізно ввечері. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ 1 лютого заявили, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення можуть залишитися й окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.