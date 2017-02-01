ДСНС: піротехніки отримали дозвіл на розмінування ліній електропередач в Авдіївці

Рятувальники й електротехнічні бригади Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали дозвіл на проведення огляду, розмінування і необхідних робіт з відновлення енергопостачання Авдіївки, повідомили в прес-службі ДСНС.

«Залучено два піротехнічні розрахунки ДСНС і дві аварійні бригади. Водопостачання мешканців міста на цей час здійснюється за графіком два рази на добу. Для електроживлення насосної станції і подачі питної води із резервуарів встановлено генератор великої потужності, який доставлено підрозділами ДСНС Запорізької області. У місті організовано підвіз питної та технічної води для населення», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, протягом минулої доби з Авдіївської міської лікарні перевезено до центральної районної лікарні Костянтинівки 15 тяжкохворих людей. «Здійснено евакуацію 20 людей похилого віку з будинку пристарілих до селища Білецьке Добропільського району. 1 лютого розпочато перевезення 175 осіб, з них 88 дітей, до Святогірська, в оздоровчі комплекси «Перлина Донеччини» і «Смарагдове містечко», – додали в ДСНС.

Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко на засіданні уряду 1 лютого заявив, що близько 30% випущених бойовиками по Авдіївці снарядів не розірвалися, і їх необхідно розмінувати.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський близько 12:00 1 лютого заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки, в якій склалася складна гуманітарна ситуація через обстріли.