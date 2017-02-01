Жебрівський: в Авдіївці зберігається режим тиші

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє про дотримання в підконтрольній владі України Авдіївці на Донеччині режиму тиші.

«Зараз тут режим тиші. Бригада електриків ДТЕКу виїхала на місце пориву ЛЕП», – написав він у Facebook.

За словами Жебрівського, в районі старої Авдіївки працює робоча група для фіксування пошкоджень унаслідок ранкового обстрілу мікрорайону «Градами». «Комунальники ремонтують дахи і вікна. Газові бригади ліквідовують пошкоджені вибухами та осколками газопроводи поміж будинками», – додав він.

Близько 12:00 1 лютого Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки, в якій склалася складна гуманітарна ситуація через обстріли.

Після цього у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники й електротехнічні бригади ДСНС отримали дозвіл на проведення огляду, розмінування й необхідних робіт для відновлення енергопостачання Авдіївки.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївки на Донеччині місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Донецька військово-цивільна адміністрація області припинила навчання дітей, розгорнула оперативний штаб і центри обігріву, заявив прем’єр Володимир Гройсман під час брифінгу напередодні пізно ввечері. Угруповання «ДНР», зі свого боку, повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ 1 лютого заявили, що через відсутність електрики на Верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення можуть залишитися й окуповані бойовиками Донецьк, Ясинувата і частина Макіївки.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей.