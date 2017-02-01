Лідери Косова і Сербії збираються на зустріч на тлі загострення відносин

Президенти і прем’єр-міністри Косова і Сербії 1 лютого збираються на зустріч для нового раунду переговорів із поліпшення відносин.

Переговори, які відбудуться в Брюсселі за присутності верховного представника Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Федеріки Моґеріні, пройдуть після нещодавнього загострення відносин між двома країнами.

Остання така зустріч відбулася 24 січня. Тоді лідери Сербії і Косова погодилися продовжити переговори на високому рівні.

Відносини Белграда і Приштини загострилися на початку січня, коли у Франції на підставі виданого Сербією ордера на арешт затримали колишнього косовського прем’єр-міністра Рамуша Харадіная. Белград хоче засудити Харадіная за злочини, пов’язані з війною 1998-1999 років у його колишній провінції.

Ситуація ще більше загострилася через кілька днів після цього, коли Сербія спробувала за допомогою промо-поїзда із написом «Косово – це Сербія» запустити залізничне сполучення з північчю Косова, попри протести з боку уряду в Приштині. Ця поїздка мала бути першою із сербської столиці Белграда до міста Митровиці (північ Косова) після війни 1998-1999 років. Північні райони Косова населені переважно етнічними сербами. Прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич 14 січня повідомив про рішення зупинити рух поїзда з Белграда на північ Косова, заявивши, що косовські спецпідрозділи замінували залізницю. Прем’єр-міністр Косова Іса Мустафа привітав це рішення, заявивши, що «поїзд і так не пропустили б у країну».

До початку переговорів із нормалізації відносин косовські лідери звинуватили Сербію в спробі «дестабілізувати» Косово. Зокрема, президент Косова Хашим Тачі звинуватив Белград у змові з метою взяти під контроль анклав на півночі Косова, населений переважно сербами.

Сербія звинуватила Косово у намаганні спровокувати війну.

Косово оголосило незалежність від Сербії в 2008 році. Її визнали 114 країн світу.