У Порошенка не розглядають запровадження воєнного стану через загострення на Донбасі

Керівництво України наразі не обговорює питання про запровадження воєнного стану в країні через загострення ситуації на Донбасі, заявив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

«На даний час цей варіант не обговорюється», – сказав Єлісєєв.

Він додав, що Рада національної безпеки і оборони ухвалюватиме відповідне рішення, зважаючи розвиток ситуації на Донбасі.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

Крім того, українські військові і підтримувані Росією бойовики звинувачують одне одного у використанні забороненого Мінськими угодами озброєння.