У Кремлі сподіваються, що бойовикам на Донбасі «вистачить боєприпасів»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков висловив сподівання, що підтримуваним Москвою сепаратистам на сході України «вистачить боєприпасів» для ведення бойових дій проти українських Збройних сил.

Відповідаючи на питання українського журналіста про те, звідки у бойовиків боєприпаси і коли вони закінчаться, Пєсков заявив, що в Кремлі «не займаються підрахунками».

Дмитро Пєсков – услід за президентом Володимиром Путіним – звинуватив Україну в загостренні ситуації на Донбасі в останні дні.

Україна і країни Заходу звинувачують Росію в підтримці сепаратистів, в тому числі постачання їм боєприпасів і зброї. У Кремлі ці звинувачення відкидають.

У загостренні ситуації на Донбасі Київ звинувачує Росію. За даними Ради національної безпеки і оборони України, інтенсивність обстрілів за останню добу – максимальна з лютого минулого року, особливо напружена ситуація в районі Авдіївки (Донецька область). Бойовики, в свою чергу, звинувачують українських військових в обстрілі житлових кварталів Донецька.