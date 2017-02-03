У Слідчому комітеті Росії звинуватили українських військових в «обстрілах Донецька»

Слідчий комітет Росії повідомляє про порушення кримінальної справи проти українських військових «за фактом загибелі мирного населення в результаті артилерійських обстрілів» підконтрольного бойовикам Донецька.

Стаття, за якою порушена справа – «застосування заборонених засобів і методів ведення війни».

Російські слідчі заявляють, що в період з 1 по 3 лютого українські військовослужбовці нібито здійснили здійснили артилерійський обстріл з важких видів озброєння кількох районів Донецька, Ясинуватої і Макіївки.

«В результаті троє місцевих жителів загинули, ще 15 були госпіталізовані з різними тілесними ушкодженнями. Крім того, пошкоджено не менше 60 житлових будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури», – йдеться в заяві російського Слідкому.

Українська сторона раніше заперечила інформацію про те, що Збройні сили обстрілюють населені пункти.

Слідчий комітет Росії не вперше порушує справи проти українських військових, звинувачуючи їх у «геноциді російськомовного населення» на Донбасі і в «застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни» у конфлікті, участь в якому Москва заперечує.

Росія анексувала український Крим в 2014 році, а також підтримує сепаратистів на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.