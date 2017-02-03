СБУ оприлюднила телефонну розмову про обстріли з житлових районів Донецька

Служба безпеки України опублікувала телефонні розмови, як кажуть в СБУ, колишнього голови так званої «народної ради» угруповання «ДНР» Андрія Пургіна і «депутата» цієї «ради» Тетяни Дворядкіної, які підтверджують, що підтримувані Росією бойовики ведуть обстріли підконтрольних українській владі територій із житлових кварталів Донецька.

«Перехоплені розмови легалізовані слідством та будуть долучені до кримінальної справи про створення терористичної організації «ДНР», – мовиться у повідомленні СБУ, опублікованому 3 лютого.

На записі, опублікованому СБУ, жінка і чоловік розмовляють про те, що біля їхніх будинків у Донецьку стоїть важка техніка і веде обстріли.

(На записі ненормативна лексика)

(Відео користувача YouTube Служба безпеки України)

За даними української сторони, від 29 січня в Авдіївці Донецької області загинули 10 українських військових, 66 були поранені.

Бойовики, своєю чергою, в обстрілах звинувачують українських військових. За твердженням представників угруповання «ДНР», внаслідок обстрілів за тиждень загинули 6 цивільних, 34 поранені, також загинули 18 бойовиків і 26 поранені.

Українська сторона заявляє, що не веде обстрілів по населених пунктах.