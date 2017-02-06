Комісія з відбору глави Нацполіції визначила трьох кандидатів

Комісія з відбору керівника Національної поліції визначила трьох кандидатів Костянтина Бушуєва, Андрія Вишневського та Сергія Князєва.

Як повідомив секретар комісії Євген Захаров, ці кандидатури планують подати на розгляд міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

У МВС нагадують, що процедура конкурсу передбачала подачу до 9 січня резюме та мотиваційного листа від кожного кандидата, проведення кваліфікаційного тестування, тестування щодо загального рівня інтелекту, проведення інтерв'ю.

Загалом на участь у конкурсі від кандидатівнадійшло 70 заявок. Наприкінці січня консультаційна комісія обрала 10 із 43 кандидатів на посаду голови Нацполіції, цих кандидатів запросили для проведення інтерв'ю.

Конкурс на посаду голови Національної поліції оголосили після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.