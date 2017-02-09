Румунія: міністр юстиції пішов у відставку після антиурядових протестів

Міністр юстиції Румунії подав у відставку після масових протестів, спричинених урядовим указом, що послаблює покарання за корупцію.

9 лютого Флорін Йордахе заявив, що всі його ініціативи були «законними і конституційними», але зазначив, що залишає посаду через «громадську думку».

Протестувальники заявляють, що напрацьований Йордахе документ щодо послаблення покарання за корупцію, б’є по боротьбі з корупцією.

8 лютого парламент Румунії висловив уряду вотум недовіри.

7 лютого президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що уряд соціал-демократів привів країну до «повномасштабної» політичної кризи, ухваливши документ, що послаблює покарання за корупцію. Він звернувся до обох палат парламенту, сказавши, що, на думку більшості громадян країни, Румунія рухається «у неправильному напрямку».

5 лютого уряд Румунії офіційно скасував указ, що викликав протести, які тривали майже тиждень і участь у яких взяли близько 600 тисяч людей у різних містах країни. Указ захистив би десятки політиків від судового переслідування через корупцію. Скасований документ дозволяв, зокрема, уникнути в’язниці посадовим особам, спійманим на хабарі в розмірі менш як 200 тисяч леїв (це приблизно 47 з половиною доларів чи майже 1 мільйон 300 тисяч гривень). Попри скасування указу, протести, зокрема з вимогою відставки прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну, продовжилися.