Станом на вечір 9 лютого втрат серед українських військових немає – штаб АТО

День у зоні конфлікту на Донбасі минув без втрат, зафіксовано 39 обстрілів українських позицій, повідомили у штабі АТО.

За їхніми даними, на Донецькому напрямку обстріли велися з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї, а по позиціях поблизу Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП. На Луганському напрямку із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Новоолександрівці та Новозванівці, по Водяному вів Вогонь БТР, повідомлять у штабі. На Маріупольському напрямку, за їхніми словами, обстріляли Водяне, Широкине та Мар’їнку.

8 листопада поблизу лінії розмежування українські військові збили невідомий безпілотник. За попередніми даними, такий тип безпілотних апаратів використовують збройні сили Росії.

В угрупованні «ДНР» заявили про 711 випадків порушення режиму тиші за добу, 17 разів – із важкої артилерії. За їхніми даними, троє бойовиків загинуло, одного поранили.

Угруповання «ЛНР» заявляє про 7 випадків порушень режиму тиші.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала режим тиші на сході України кілька разів.

Нещодавно загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомляли про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.