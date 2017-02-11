США: Трамп закликав президента Ірану «бути обережним»

Президент США Дональд Трамп коротко попередив у п’ятницю президента Ірану, щоб той «був обережним», після різкого виступу Хасана Роугані з засудженням Вашингтона як «палія війни».

Раніше в Ірані президент, виступаючи на святковій демонстрації з нагоди річниці Ісламської революції 1979 року, заявив: «Ми рішуче виступаємо проти будь-якої політики палійства війни».

«Наша держава напоготові і змусить тих, хто погрожує Іранові, пошкодувати. З іранським народом треба говорити з повагою», – заявив Роугані.

Напередодні нинішньої заяви на адресу Ірану Трамп уже заявляв 2 лютого, що оголошує Тегеранові «попередження», а потім і наклав нові санкції на Іран через запуск Тегераном балістичної ракети, що у Вашингтоні сприйняли як порушення резолюцій Ради безпеки ООН.