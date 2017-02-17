Суд у Криму переніс засідання у справі журналіста Семени на 28 лютого

Підконтрольний Кремлю Залізничний райсуд Сімферополя 17 лютого переніс розгляд справи журналіста Миколи Семени на 28 лютого 2017 року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами засідання перенесли через те, що адвокат Еміль Курбедінов не зміг підготуватися до засідання – матеріали справи і документи були на комп'ютерах, вилучених під час обшуків у захисника. Техніку повернули лише вранці 17 лютого.

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проектом Радіо Свобода Крим.Реалії. Проти Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідство цієї країни заборонило йому залишати анексований півострів.

7 грудня слідчий висунув журналісту звинувачення в остаточній редакції.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на «вільне вираження думки».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, зокрема, журналіста Миколи Семени, і закликало припинити тиск.

13 лютого 2017 року правозахисники українського Центру інформації з прав людини виступили з відкритим зверненням до громадськості у зв’язку з початком розгляду в суді справи кримського журналіста, автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколи Семени.

Збір підписів під відкритим документом на даний момент триває.

Напередодні 27 правозахисних організацій, об’єднаних у Платформу громадянської солідарності (Civic Solidarity Platform) висловилися на підтримку журналіста.