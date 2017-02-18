Іран заявив про масштабні військові навчання

Іран заявив про намір провести наступного тижня у східних та північно-східних регіонах країни масштабні військові навчання за участю Корпусу вартових ісламської революції.

Маневри під назвою «Великий пророк 11» розпочнуться 20 лютого і триватимуть 3 дні, повідомив 18 лютого командир сухопутних підрозділів Корпусу генерал Мохаммад Пакпур у Тегерані. За його словами, військові мають намір використовувати ракети, безпілотники та артилерію.

Навчання планують проводити всупереч застереженням США та впровадженням нових санкцій через випробування Іраном наприкінці січня балістичних ракет.

За словами Пакпура, ці заходи мають на меті продемонструвати «повну готовність упоратись із загрозами» та «принизливими санкціями» з боку Вашингтона.

Раніше цього місяця віце-президент США Майк Пенс закликав Тегеран «не випробовувати на рішучість» новообраного президента Дональда Трампа. У свою чергу, іранські перші особи заявляли, що їхня ракетна програма призначена виключно для оборонних цілей.