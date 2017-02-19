У Києві вшановують загиблих учасників Революції гідності (трансляція)

У центрі Києва відбуваються заходи з нагоди річниці Революції гідності і вшанування Героїв Небесної сотні.

Біля стели на майдані Незалежності розпочався мітинг прихильників Організації українських націоналістів (ОУН). Сьогодні у центрі Києвазаплановані віче та марш пам’яті.

«Ми згадаємо героїчно-трагічні події трирічної давнини, вирішимо, що робити зараз і почнемо діяти», – написав на своїй сторінці в Facebook голова ОУН Микола Коханівський.

У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах, зокрема і Києві, заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.