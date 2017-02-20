ЄС виділяє додатково 18 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Донбасу – Стіліанідіс

ЄС виділяє додатково 18 мільйонів євро на гуманітарну допомогу постраждалим від конфлікту на Сході України, заявив комісар Європейського союзу з питань гуманітарної допомоги й управління кризами Хрістос Стіліанідіс під час візиту у Бахмут на Донеччині.

«Теперішня ескалація насильства на Сході України та її вплив на цивільне населення викликає велике занепокоєння. Сьогодні у Бахмуті я хочу сказати українцям: ви не самі. Усі цивільні мають отримати допомогу, з обох боків лінії розмежування. Наш новий пакет гуманітарної допомоги допоможе партнерам на Сході України покрити термінові медичні, санітарні потреби, а також потреби у воді і притулку», – цитує комісара прес-служба Європейської комісії.

За інформацією Єврокомісії, гуманітарна допомога надається вразливим групам населення, причому майже 50% від загальної кількості отримують люди на непідконтрольній Україні території.

За даними Єврокомісії, з 2014 року Україні було надано 399 мільйонів євро допомоги на гуманітарні потреби та відновлення.

За останніми даними ООН, за час конфлікту в Україні загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів і тих, хто воював на їхньому юоці.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, однак заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».