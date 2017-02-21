Одного українського військового поранено за добу станом на вечір – штаб

Упродовж доби продовжувались обстріли українських позицій, одного військового поранено, повідомляють у штабі української воєнної операції на Донбасі. Загалом, за даними штабу, за добу зафіксовано 35 обстрілів із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів.

Представники угруповання «ЛНР» зявляють про 16 випадків порушення «режиму тиші» з боку України.

У свою чергу, представники угруповання «ДНР» повідомляють про більш ніж тисячу обстрілів підконтрольної їм території з боку українських військових зі стрілецької зброї, танків і БМП.

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яка відбулася у Мінську 15 лютого, сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого.

Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» під час зустрічі на Мюнхенській конференції заявили про готовність вплинути на впровадження режиму припинення вогню на Донбасі з 20 лютого.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.