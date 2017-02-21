Парламент Румунії остаточно скасував постанову про послаблення боротьби з корупцією

Парламент Румунії остаточно скасував урядову постанову про послаблення боротьби з корупцією, яка викликала тривалі масові протести по всій країні.

Нижня палата парламенту затвердила нову постанову уряду про скасування попередньої 291 голосом при 3, що утрималися, проти не був ніхто. Верхня палата затвердила її ще тиждень тому.

Через протести уряд був змушений 5 лютого скасувати первісну постанову, але це рішення потребувало затвердження в парламенті. По тому подав у відставку головний ініціатор постанови – міністр юстиції Флорін Йордаке.

Новий уряд Румунії, що пропрацював менш як місяць, видав 31 січня постанову, що значно послаблювала вимоги до визнання дій посадовців корупційними. Серед іншого, з-під кримінального переслідування виводилися корупційні дії на суми, менші від 200 тисяч леїв (нині це понад 1 мільйон 260 тисяч гривень). За словами критиків, це, зокрема, мало призвести до закриття кримінального переслідування лідера нині владної лівоцентристської Соціал-демократичної партії Лівіу Драґня, який через справу щодо корупції не зміг сам очолити уряд. Рішення викликало багатоденні масові протести, число учасників яких сягало до півмільйона.

Частина демонстрантів, незважаючи на скасування тієї постанови, далі вимагає вже відставки всього уряду на чолі з прем’єр-міністром Соріном Ґріндяну; той відкидає цю вимогу.