Запаси палива дозволять уникнути аварійних відключень електрики до 20 березня – «Укренерго»

Наявні запаси палива дозволяють енергосистемі України стабільно працювати без аварійних відключень до 20 березня, повідомляє НЕК «Укренерго» на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до оприлюдненої інформації, «Укренерго» зменшує кількість блоків ТЕС, що працюють на антрацитовому вугіллі, та величину «гарячого резерву» на діючих ТЕС та збільшити частку виробництва електроенергії атомними електростанціями.

За інформацією віце-прем’єра Володимира Кістіона, яку він також повідомив на своїй сторінці у Facebook, зараз виробництво електроенергії перебуває в рамках планових показників, загальні запаси вугілля на складах – близько 1,6 мільйона тонн.

«За попередніми прогнозами, запасів антрациту має вистачити на 40-50 днів. І за цей час ми маємо оперативно опрацювати питання імпорту антрациту. До п’ятниці Міненерговугілля разом з НКРЕКП (Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – ред. ) мають прорахувати три варіанти розвитку подій: завершення дії надзвичайних заходів до квітня, до вересня і до кінця року. Відповідно, будуть запропоновані три варіанти закупівлі антрациту за кордоном, прораховано вплив імпорту вугілля на ціну електроенергії та алгоритм подальшої роботи енергосистеми», – зазначив чиновник.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу.

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

16 лютого президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури».Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.