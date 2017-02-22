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22 Лютий 2017, Київ 20:22
Новини | Події

На західному кордоні протестували власники авто із іноземною реєстрацією – Держприкордонслужба

Блокування пункту пропуску на Закарпатті (архівне фото)

Блокування пункту пропуску на Закарпатті (архівне фото)

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Перед пунктом пропуску «Шегині» на Львівщині завершилась акція протесту з вимогою зміни правил розмитнення автомобілів, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Зараз пункт пропуску працює у штатному режимі, написали представники відомства у Facebook.

За даними Держприкордонслужби, акція тривала від ранку, двічі за день протестувальники відкривали проїзд для транспорту на 15 хвилин.

Раніше повідомлялося про проведення таких акцій на Закарпатті та Буковині.

Акції так званих «пересічників» (власників авто з іноземними номерами) тривають із різною періодичністю ще від 2014-го року. 15 лютого активісти пікетували приміщення комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

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