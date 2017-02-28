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28 Лютий 2017, Київ 14:23
Новини | Події

Аварійних мостів у Києві сьогодні немає – «Київавтодор»

Вчора ввечері обвалилась частина шляхопроводу на Шулявці, рух по мосту обмежили

Вчора ввечері обвалилась частина шляхопроводу на Шулявці, рух по мосту обмежили

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Аварійних мостів у Києві сьогодні немає, обмежено придатними для експлуатації залишаються 10 споруд, заявив генеральний директор «Київатодору» Олександр Густєлєв, повідомляє прес-служба КМДА.

«Щодо цих об’єктів є експертні висновки, згідно яких проводяться необхідні роботи. Один із об’єктів – шляхопровід на проспекті Науки, де зараз продовжується реконструкція, розпочата в 2016 році», – зазначив він.

За словами Густелєва, вже розпочато роботу із перевірки близько 170 об’єктів столичної транспортної інфраструктури, доручення про що міський голова Києва Віталій Кличко дав після обвалу частини Шулявського шляхопроводу.

У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі, що є важливим сполученням для транспорту. За повідомленнями, ніхто не постраждав, але уламки пошкодили припарковані під мостом машини.

У Києві обвалилася частина огорожі на Шулявському мості (відео)
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У зв’язку з обвалом частини конструкцій Шулявського мосту в Києві столична влада просить водіїв скористатися наземним та підземним громадським транспортом.

Як повідомляють у засобах масової інформації, міст, збудований майже півстоліття тому, востаннє реконструювали близько 30 років тому, під ним за останні 10 років також сталися три пожежі у торговельних ятках. Для посилення підтримки споруди були встановлені додаткові опори.

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