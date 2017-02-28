Реконструкція Шулявського мосту може тривати 2 роки – Кличко

Реконструкція Шулявського мосту може тривати до двох років і коштуватиме близько півтора мільярди гривень. Про це Радіо Свобода повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Під час інспектування ремонтних робіт він заявив, що рух громадського та легкового транспорту на мосту наразі буде не обмеженим.

Як повідомили «Київавтодорі», причиною обвалу Шулявського мосту є, в першу чергу, пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу.

«В даному випадку причиною обвалу є, в першу чергу, пожежі, що відбувались в 2005, 2007 роках. По-друге – це корозія бетону. Шляхопровід побудований в 1964 році, а у 1986 була остання реконструкція, з того часу капітальні ремонтні роботи на мосту не проводились», – повідомив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

У Києві ввечері 27 лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі, що є важливим сполученням для транспорту. За повідомленнями, ніхто не постраждав, але уламки пошкодили припарковані під мостом автівки.

У зв’язку з обвалом частини конструкцій Шулявського мосту в Києві столична влада закликала водіїв скористатися наземним та підземним громадським транспортом.