«Київенерго» хоче обладнати всі будинки модемами для дистанційної передачі показань за тепло

«Київенерго» обіцяє до кінця 2017 року обладнати всі будинкові лічильники тепла модемами для дистанційної передачі показань. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

«Компанія реалізує інвестиційну програму встановлення понад 4 тисяч модемів, які щоденно передаватимуть інформацію про споживання будинком тепла в єдину базу даних. Зараз такими модемами вже обладнані майже 4 тисячі вузлів обліку тепла. Автоматизація процесу виключає ймовірність помилок через людський фактор і не потребує присутності персоналу в теплопункті для зняття показань», – повідомляють у «Київенерго».

Окрім того, зазначають у компанії, зараз вони розпочали розробку програмного забезпечення, яке дозволить мешканцям будинків, обладнаних згаданими модемами, автоматично отримувати показання теплолічильників на електронну пошту.

Як пояснюють у «Київенерго», це продиктовано тим, що наразі їм надійшли понад 4 тисячі заявок від киян, які б хотіли бути присутніми на знятті показань із лічильників і таким чином контролювати цей процес.

У січні у Києві споживачі після отримання платіжок на оплату житлово-комунальних послуг висловили обурення. Така ситуація виникла у листопаді, коли деякі кияни отримали платіжки за опалення за півмісяця (за жовтень) подачі тепла – у квартирах із однаковим метражем рахунки за опалення різнилися на суми від 55 до 2000 гривень.

У «Київенерго» тоді високі рахунки за опалення пояснили методикою, згідно з якою тариф розраховується з прив’язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Згодом у КМДА заявили, що підстав для перерахунку всіх платіжок за опалення за жовтень немає, а перерахунок здійснюватиметься в 650 житлових будинках, де з різних причин не були вчасно зняті показники лічильників і мешканцям було помилково нараховано за нормативом.