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28 Лютий 2017, Київ 18:52
Новини | Суспільство

«Київенерго» хоче обладнати всі будинки модемами для дистанційної передачі показань за тепло

«Київенерго» також анонсує автоматичну розсилку показань теплоспоживання на електронну пошту користувачів

«Київенерго» також анонсує автоматичну розсилку показань теплоспоживання на електронну пошту користувачів

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«Київенерго» обіцяє до кінця 2017 року обладнати всі будинкові лічильники тепла модемами для дистанційної передачі показань. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

«Компанія реалізує інвестиційну програму встановлення понад 4 тисяч модемів, які щоденно передаватимуть інформацію про споживання будинком тепла в єдину базу даних. Зараз такими модемами вже обладнані майже 4 тисячі вузлів обліку тепла. Автоматизація процесу виключає ймовірність помилок через людський фактор і не потребує присутності персоналу в теплопункті для зняття показань», – повідомляють у «Київенерго».

Окрім того, зазначають у компанії, зараз вони розпочали розробку програмного забезпечення, яке дозволить мешканцям будинків, обладнаних згаданими модемами, автоматично отримувати показання теплолічильників на електронну пошту.

Як пояснюють у «Київенерго», це продиктовано тим, що наразі їм надійшли понад 4 тисячі заявок від киян, які б хотіли бути присутніми на знятті показань із лічильників і таким чином контролювати цей процес.

У січні у Києві споживачі після отримання платіжок на оплату житлово-комунальних послуг висловили обурення. Така ситуація виникла у листопаді, коли деякі кияни отримали платіжки за опалення за півмісяця (за жовтень) подачі тепла – у квартирах із однаковим метражем рахунки за опалення різнилися на суми від 55 до 2000 гривень.

У «Київенерго» тоді високі рахунки за опалення пояснили методикою, згідно з якою тариф розраховується з прив’язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Згодом у КМДА заявили, що підстав для перерахунку всіх платіжок за опалення за жовтень немає, а перерахунок здійснюватиметься в 650 житлових будинках, де з різних причин не були вчасно зняті показники лічильників і мешканцям було помилково нараховано за нормативом.

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