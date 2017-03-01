Матіос: прокуратура закликала притягти до відповідальності адвокатів Клименка через їхні порушення

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про клопотання про притягнення до дисциплінарної відповідальності трьох захисників колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка через умисне і грубе порушення ними норм адвокатської етики та процесуального права.

Як написав він у фейсбуці, з таким клопотанням Головна військова прокуратура звернулась до голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України.

За словами Матіоса, адвокати Клименка «надпрофесійно» та ефективно втікали і переховувалися за межами приміщення Голосіївського суду від слідчого судді з 20.00 вечора аж до першої години по півночі», вже після початку слухання «проігнорували 4 офіційні виклики судді, переховувалися по підворіттях ( яко злодії) від представників ЗМІ і лише о 01.00 ночі повернулися у зал судового засідання», а також «свідомо і умисно ухилялися від здійснення своїх професійних обов’язків, порушували присягу адвоката, принципи адвокатської діяльності та Правила адвокатської етики».

Раніше в середу генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що суддя Голосіївського суду Києва надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (заочного розслідування) відносно Олександра Клименка «після 17 годин «процесуальних» боїв та ігор адвокатів у хованки від суду».

Адвокати Клименка, зі свого боку, заявляли про порушення з боку суду під час розгляду клопотання прокуратури, а саму прокуратуру звинуватили в порушенні закону, зокрема, в реєстрації подання в неробочий час.

За даними прокуратури, Олександр Клименко в період від квітня 2012 до вересня 2013 року, обіймаючи посаду міністра доходів і зборів за часів президента Віктора Януковича, «у складі створеної і очолюваної Януковичем В. Ф злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 мільярда гривень шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».

Сам Олександр Клименко неодноразово заявляв, що всі претензії на його адресу з боку української влади пов’язані з переслідуванням за політичними мотивами.