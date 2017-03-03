Парламент Португалії ухвалив резолюцію, де Голодомор визнаний геноцидом

Парламент Португалії ухвалив резолюцію, в якій Голодомор 1932–33 років в Україні визнаний як геноцид.

Як мовиться в резолюції, проект якої подала опозиційна Соціал-демократична партія, парламент ухвалив «висловити солідарність із українським народом і визнати геноцид, що призвів до загибелі близько семи мільйонів (так у тексті – ред.) українців у 1932 і 1933 роках в Україні, і засудити всі форми тоталітаризму і всі різновиди порушень і злочинів проти людяності – такі, як ті, що відбулися в 1930-і роки в Україні». У резолюції мовиться, що Великий голод (Голодомор) був викликаний сталінським тоталітарним комуністичним режимом.

Владна Соціалістична партія подала інший проект резолюції пам’яті жертв Великого голоду в Україні, в якій слова «голодомор» немає; натомість там ідеться про те, що Голодомор став «наслідком аграрної політики щодо селян, трагічним і жахливим наслідком якої стала втрата мільйонів життів від голоду». Парламент Португалії ухвалив і цю резолюцію. В ній ідеться про те, що парламент вшановує пам’ять жертв Великого голоду (Голодомору), що стався в Україні в 1932–33 роках, і також вшановує й тих, хто вижив, і їхні родини, «щоб забезпечити збереження живої пам’яті про скоєне і зберегти пам’ять про тих, хто втратив життя».

У грудні 2016 року Верховна Рада України звернулася до держав світу з закликом визнати Голодомор 1932–1933 років в Україні злочином геноциду українського народу. Із такими закликами звертався і президент України Петро Порошенко в перебігу його зустрічей під час закордонних візитів із головами парламентів інших країн.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

За деякими повідомленнями, дотепер 24 країни світу визнали Голодомор в Україні геноцидом.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі.