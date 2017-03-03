Марушевську хотіли викликати на допит, а не обшукати квартиру – чоловік

Слідчі Генеральної прокуратури України хотіли запросити колишнього керівника Одеської митниці Юлію Марушевську на допит, а не обшукувати її помешкання, повідомив Радіо Свобода чоловік Марушевської Маркіян Проців.

Він також надав зроблений ним під час події відеозапис.

«Близько обіду мені зателефонували з невідомого номера і сказали, що планується обшук і необхідно приїхати. В іншому разі зламають замок у квартирі. Я приїхав із юристом та журналістами телеканалу «24», після чого слідчий ГПУ відмовився спілкуватися і попросив вийти на балкон. Там він мені сказав, що обшук проводити не планували, натомість хотіли поспілкуватися з Юлею і запросити її на допит. Втім, моя дружина перебуває за кордоном на антикорупційному форумі у Гватемалі, і очевидно, що Генеральній прокуратурі про це могло бути відомо», – розповів він.

За його словами, присутніми при цьому були слідчі ГПУ, спецпідрозділ «Альфа» і двоє осіб у цивільному, яких, можливо, планували використати як пойнятих у разі обшуку. Очевидних ознак зламу квартири не було.

Крім того, Маркіян Проців підтвердив Радіо Свобода наявність ухвали Печерського районного суду Києва про здійснення обшуку за місцем проживання Юлії Марушевської в Києві, а також за її колишнім місцем роботи в Одесі. Ця постанова вже внесена в Єдиний державний реєстр судових рішень.

Тим часом речниця Генпрокуратури Лариса Сарган повідомила, http://www.radiosvoboda.org/a/news/28346973.html що відомство розслідує дії чиновників Одеської митниці з листопада 2015 року до листопада 2016 року. Перевіряється підозра про можливу попередню змову в інтересах третіх осіб із боку чиновників, що могли дозволити занижувати вартість товарів для розмитнення.

«Розмір мита, яке стягувалось у державний бюджет, також занижувався. Унаслідок злочинних дій завдано збитків державі на суму 6,92 мільйона гривень. Слідство провадиться Слідчим управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ спільно з оперативними працівниками Головного управлінням з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ», – пояснила Сарган.

Юлія Марушевська натомість назвала події «тиском чинної влади і відповіддю на вчорашнє затримання НАБУ голови ДФС Романа Насірова».

Наразі СБУ заяв Марушевської не коментувала.

Юлія Марушевська очолювала Одеську митницю з жовтня 2015 року. У листопаді минулого року вона заявила про те, що йде з посади. Причиною відставки стала, за її словами, «відсутність політичної волі у президента України та прем’єр-міністра завершити проект реформування митниці».