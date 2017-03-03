Колишній керівник Одеської митниці Юлія Марушевська заявляє, що силовики намагаються провести обшук в її квартирі.

«Все це у період, коли я перебуваю в закордонному відрядження і є спікером під час Freedom Forum. Прийшли в рамках невідомого мені кримінального провадження», – написала на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, силовики також проводять обшуки в Романа Баховського, який очолював роботу «Відкритого митного простору».

«Сприймаю це як тиск збоку чинної влади та відповідь не вчорашнє затримання НАБУ глави ДФС Романа Насірова. Я хочу заявити, що не піддамся на цей пресинг. Теперішня влада повторює помилки режиму Януковича», – додала вона.

Наразі у ГПУ і СБУ заяв Марушевської про слідчі дії не коментують.

Юлія Марушевська очолювала Одеську митницю з жовтня 2015 року. У листопаді минулого року вона заявила про те, що йде з посади. Причиною відставки стала, за її словами, «відсутність політичної волі у президента України та прем’єр-міністра завершити проект реформування митниці».

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив після цього, що у поданому вигляді заява Марушевської «неприйнятна». Він також додав, що звільнення Юлії Марушевської можливе лише після передачі справ та документів у порядку, встановленому чинним законодавством.