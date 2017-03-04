Кримський активіст Марлен Мустафаєв вийшов на волю після арешту

Кримський активіст Марлен Мустафаєв вийшов з-під арешту, повідомляють у Facebook-групі «Кримська солідарність». Інші активісти прийшли його зустрічати під будівлю підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму.

21 лютого в будинку Марлена Мустафаєва на околиці Сімферополя відбувся обшук у справі про демонстрацію «екстремістської символіки». Мустафаєва прийшли підтримати десятеро людей, які знімали події на відео. Всі ці люди були затримані. Пізніше Мустафаєва заарештували на 11 діб, його соратників – на п'ять.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров назвав обшуки і затримання в Криму «акцією залякування».

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити здійснення тиску на місцевих жителів, звільнити всіх затриманих і ув’язнених з політичних мотивів українців.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».