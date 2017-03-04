Міністр юстиції США Сешнс надасть письмові пояснення щодо своїх контактів з Росією

Міністр юстиції Сполучених штатів Америки Джефф Сешнс надасть письмове пояснення про свої контакти з послом Росії під час президентської кампанії минулого року, повідомили у міністерстві пізно ввечері 3 березня.

Планується, що 6 березня Сешнс представить свої пояснення Сенату, а також відповість на запитання представників Демократичної партії, які зажадали дізнатися, чому міністр не згадував про дві свої зустрічі з російським послом Сергієм Кисляком під час слухань щодо затвердження своєї кандидатури на теперішню посаду.

Джеф Сешнс, колишній сенатор штату Алабама, заявив 2 березня, що він зустрівся із Сергієм Кисляком за два місяці до виборів у Сенаті, а також на заході з іншими послами під час національного з’їзду Республіканської партії, однак що саме обговорювалось, Сешнс не розкрив.

Він погодився письмово відповісти на запитання щодо цього, коли 9 конгресменів-демократів звернулися до Сенату із закликом відкликати Сешнса з посади, хоча рішення про відкликання так не було ухвалено.

Представники демократів, однак, заявили у зверненні до голови юридичного комітету Сенату 3 березня, що письмових пояснень, з огляду на серйозність ситуації, недостатньо.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань США розслідує контакти і ділові зв’язки низки тодішніх і нинішніх помічників Трампа з російськими посадовцями.

Президент США Дональд Трамп та представники Кремля називають скандали навколо контактів представників теперішньої американської влади «полюванням на відьом».