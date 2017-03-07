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07 Березень 2017, Київ 20:37
Новини | Політика

Клімкін після зустрічі з Тіллерсоном: ні про який «обмін» України не йдеться

Павло Клімкін

Павло Клімкін

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном заявив, що українське питання «залишається фундаментально важливим для США».

Міністр не навів деталей переговорів, але розповів, що говорив із Рексом Тіллерсоном про агресію Росії проти України, і наголосив, що ні про який «обмін» України в контексті відносин нової Адміністрації США з Росією не йдеться.

Державний департамент США поки не коментував зустріч Тіллерсона й Клімкіна.

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