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15 Березень 2017, Київ 13:20
Новини | Політика

РНБО: НБУ і СБУ мають внести пропозиції про санкції щодо банків із російським капіталом

Протестувальники замуровують вхід до центрального офісу «Сбербанку» в Києві, 13 березня 2017 року

Протестувальники замуровують вхід до центрального офісу «Сбербанку» в Києві, 13 березня 2017 року

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Рада національної безпеки й оборони України доручила Національному банку і Службі безпеки визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків із російським капіталом.

«Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків Росії, та протягом доби внести відповідні пропозиції, зокрема, щодо запровадження проти них санкцій», – заявив за підсумками засідання РНБО секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

У Національному банку України раніше цього місяця заявили, що якщо інформація про обслуговування російським «Сбербанком» власників «паспортів» ОРДЛО підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Україні. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

Україна наполягає, що таким чином Росія ще більше гальмує реалізацію Мінських домовленостей. У Росії натомість заявляють, що указ Путіна – тимчасовий і діятиме до втілення сторонами Мінських угод.

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