У Дніпрі активісти заблокували будівлю «Сбербанку» бетонними блоками

У Дніпрі біля будівлі російського «Сбербанку» активісти оголосили безстрокову акцію протесту проти «бізнесу країни-агресора». Фасад будівлі вони облили червоною фарбою і обклеїли плакатами з написами «Увага! Це банк-окупант, він буде закритий». Вхід до будівлі заблокували бетонними блоками, їх зацементували.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода один із координаторів акції Олексій Турчак, активісти вимагають припинення роботи російського бізнесу, зокрема, банківського, в Україні.

«Ще два місяці тому було попередження про те, що російські банки будуть блокуватись, але влада не відреагувала. До людей, які тут працюють, у нас претензій нема, вони спокійно вийшли з приміщення і розійшлись. У нас претензії до самого банку країни-агресора. Ми стоятимемо тут і вдень, і вночі. Це безстрокова акція», – сказав Олексій Турчак.

Наразі активісти встановлюють намети біля будівлі банку, щоб, як вони зазначають, організувати цілодобове чергування. За їхніми словами, увечері усім охочим підтримати акцію пропонуватимуть гарячий чай, а також перегляд фільмів просто неба, прямо на фасаді будівлі.

Отримати коментарі керівництва філії «Сбербанку» в Дніпрі про акцію активістів поки що не вдалось: у будівлі порожньо, робочий день співробітників так і не розпочався.

Поліція стежить за діями активістів, але не втручається. На місці події – два патрульні авто.

13 березня у Києві активісти з прапорами політичної партії «Національний корпус» і «Правого сектору» пікетували головний офіс «Сбербанку» у центрі Києва. Вони замурували центральний вхід до фінустанови бетонними блоками. Учасники акції заявили, що це початок блокування російських банків, на меті мають повне припинення роботи цієї установи в Україні.

15 березня Рада національної безпеки й оборони України доручила Національному банку і Службі безпеки протягом доби визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків із російським капіталом.

У Національному банку України раніше цього місяця заявили, що якщо інформація про обслуговування російським «Сбербанком» власників «паспортів» ОРДЛО підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій.