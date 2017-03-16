Президент затвердив санкції щодо низки російських банків

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб.

За повідомленням прес-служби президента, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Як йдеться у відповідному указі, рішення РНБО ухвалене відповідно до статті 5 закону України «Про санкції» і з урахуванням пропозицій Національного банку України.

Згідно з рішенням, Кабінет міністрів разом із Національним банком України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій і невідкладно вжити заходів щодо заборони розміщення коштів державних підприємств, установ, організацій і господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні права держави, у банках, вказаних у рішенні РНБО.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського союзу, США й інших держав про запровадження санкцій і порушити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів до відповідних юридичних осіб.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Напередодні Національний банк запропонував запровадити санкції до дочірніх компаній російських державних банків у формі заборони виведення капіталу з України. У НБУ запропонували застосувати такі санкції до банків, які працюють в Україні з російським капіталом: «Сбербанк», «Промінвестбанк», ВТБ, VSбанк, БМ Банк.

Перед цим Рада національної безпеки й оборони України доручила Нацбанку і Службі безпеки визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків із російським капіталом.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи. Згодом дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк» – не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях. Деякі активісти в Україні вимагали заборони діяльності російських банків, зокрема і «Сбербанку».