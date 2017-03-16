Луценко: ГПУ дасть оцінку подіям у Раді 15 березня

Генеральна прокуратура України розгляне звернення заступника голови Верховної Ради Оксани Сироїд і дасть оцінку подіям у парламенті 15 березня, заявляє голова ГПУ Юрій Луценко.

«Якщо є таке звернення, то воно буде розглянуте, й у рамках компетенції Генеральної прокуратури України ми дамо оцінку», – сказав Луценко.

Він додав, що, за інформацією, наданою йому депутатами, поліцейські з’явилися за трибуною після закриття пленарного засідання.

Луценко заявив, що у разі, якщо така інформація не відповідає дійсності, це, очевидно, є порушенням регламенту Верховної Ради.

Віце-спікер Оксана Сироїд 15 березня достроково закрила засідання парламенту, на якому хотіли виступити правоохоронці, учасники сутички з активістами на блокпосту в Слов’янську 14 березня. У цій сутичці брав участь народний депутат Володимир Парасюк.

Після закриття засідання правоохоронці у присутності депутатів зокрема із фракцій БПП і «Народний фронт» почали виступати з трибуни.

Сироїд заявила, що виступ правоохоронців 15 березня був порушенням регламенту.

У відповідь у фракції «Народний фронт» пообіцяли ініціювати відставку Сироїд.

Спікер Андрій Парубій пообіцяв розібратися в ситуації.