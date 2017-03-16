Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
16 Березень 2017, Київ 11:52
Новини | Політика

Інцидент із достроковим закриттям засідання Ради 15 березня розслідують – спікер

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

Дивитись коментарі

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що інцидент із достроковим закриттям засідання парламенту 15 березня буде розслідуваний.

«Вважаю неприйнятним, коли люди з мандатом народного депутата здійснюють напад на представників українських правоохоронних органів і на українську поліцію, користуючись цією недоторканністю… У результаті тих подій учора відбулися інциденти в парламенті, коли я перебував на засіданні РНБО», – сказав спікер на засіданні Верховної Ради 16 березня.

За його словами, вчора під час нарад з лідерами фракцій досягнуто домовленості, що «сьогодні український парламент має продемонструвати суспільству якісну і системну роботу».

«Я не дозволю зробити протистояння в парламенті. Парламент має працювати, парламент має ухвалювати рішення», – додав Парубій.

Віце-спікер Оксана Сироїд 15 березня достроково закрила засідання парламенту, на якому хотіли виступити правоохоронці, учасники сутички з активістами на блокпосту в Слов’янську 14 березня. У цій сутичці брав участь народний депутат Володимир Парасюк.

Сироїд заявила, що виступ правоохоронців 15 березня був би порушенням регламенту.

У відповідь у фракції «Народний фронт» пообіцяли ініціювати відставку Сироїд.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Скандал із силовиками у Верховній Раді: версії сторін

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG