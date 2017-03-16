Інцидент із достроковим закриттям засідання Ради 15 березня розслідують – спікер

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що інцидент із достроковим закриттям засідання парламенту 15 березня буде розслідуваний.

«Вважаю неприйнятним, коли люди з мандатом народного депутата здійснюють напад на представників українських правоохоронних органів і на українську поліцію, користуючись цією недоторканністю… У результаті тих подій учора відбулися інциденти в парламенті, коли я перебував на засіданні РНБО», – сказав спікер на засіданні Верховної Ради 16 березня.

За його словами, вчора під час нарад з лідерами фракцій досягнуто домовленості, що «сьогодні український парламент має продемонструвати суспільству якісну і системну роботу».

«Я не дозволю зробити протистояння в парламенті. Парламент має працювати, парламент має ухвалювати рішення», – додав Парубій.

Віце-спікер Оксана Сироїд 15 березня достроково закрила засідання парламенту, на якому хотіли виступити правоохоронці, учасники сутички з активістами на блокпосту в Слов’янську 14 березня. У цій сутичці брав участь народний депутат Володимир Парасюк.

Сироїд заявила, що виступ правоохоронців 15 березня був би порушенням регламенту.

У відповідь у фракції «Народний фронт» пообіцяли ініціювати відставку Сироїд.

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