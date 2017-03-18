Червак: у Бабиному Яру облили фарбою пам’ятник Олені Телізі

Голова Організації українських націоналістів Богдан Червак повідомляє про акт вандалізму щодо пам’ятника українській поетесі та діячці ОУН Олені Телізі, встановленому у Бабиному Яру. На фото, оприлюдненому Черваком, видно, що монумент облили червоною фарбою.

«Без сумніву, здійснено провокацію не лише проти ОУН і Олени Теліги, а проти України і українського народу. Усе це вкладається у сценарій дестабілізації ситуації в країні», – написав він і закликав правоохоронні органи притягнути винних до відповідальності.

У столичному управлінні Національної поліції інформацію поки не коментують.

Пам’ятник Олені Телізі у Бабиному Яру відкрили наприкінці лютого цього року. Теліга і її чоловік були заарештовані гестапо і розстріляні у Бабиному Яру у 1942 році.

В останні місяці у різних регіонах України почастішали акти вандалізму щодо монументів, зокрема – щодо польських пам’ятників. Українська влада вважає такі дії спланованими провокаціями, щоби спричинити конфлікт між різними етнічними групами. У ніч на 21 грудня 2016 року невідомі облили фарбою червоного кольору вхід до могильного комплексу цадика Нахмана в Умані, що викликало стурбованість єврейської громади в Україні.