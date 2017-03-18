Пам’ятник Телізі у Києві приведуть до ладу у найближчі години – Розенко

Пам’ятник Олені Телізі у Бабиному Яру в Києві, який вандали облили фарбою, найближчими годинами приведуть до ладу, заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, посилаючись на свою розмову із міським головою столиці Віталієм Кличком.

«Але такий акт вандалізму вкотре підверджує, що ми на правильному шляху. Ми відкриваємо не лише пам'ятники, а й справжню історію України і поступово але впевнено тікаємо від комуністично-радянського минулого. І хай наші вороги казяться і захлинаються слиною. Нас не спинити», – написав він у Facebook.

За інформацією Нацполіції, про інцидент стало відомо пізно ввечері 17 березня.

Згаданий пам’ятник поетесі й діячці Організації українських націоналістів Олені Телізі у Бабиному Яру відкрили наприкінці лютого цього року. Теліга та її чоловік були заарештовані гестапо і розстріляні у Бабиному Яру у 1942 році.

Міністерство культури України висловило стурбованість фактом плюндрування пам’ятника українській поетесі Олені Телізі в Бабиному Яру в Києві. Голова ОУН Богдан Червак закликав правоохоронців притягнути до відповідальності винних у псуванні пам'ятника.