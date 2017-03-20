Порошенко очікує, що зустріч з керівниками фракцій щодо МВФ «сприятиме стабілізації ситуації»

Президент України Петро Порошенко очікує, що зустріч з керівниками парламентських фракцій і груп щодо МВФ «сприятиме стабілізації ситуації» в Україні.

«Переконаний в тому, що на сьогоднішній день є можливості реалізувати той потенціал під час цього сесійного тижня, який дозволить нам стабілізувати ситуацію», – цитує прес-служба Порошенко.

«Нам треба обмінятися думками щодо поточної ситуації, яка склалася в країні і яка виникла у світі у зв’язку з відповідною реакцією Міжнародного валютного фонду, Європейської комісії. Думаю, було б корисно провести відповідні консультації», – зазначив він.

Порошенко проводить зустріч з керівниками депутатських фракцій і груп.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду не стала розглядати 20 березня питання щодо надання Україні чергового траншу, хоча раніше цього дня планувався розгляд цього питання. У Мінфіні України це пояснили необхідністю уточнення розрахунків, зокрема, наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду.

У МВФ на запит «Голосу Америки» повідомили, що засідання щодо України перенесли для «оцінки наслідків останніх подій в Україні».

Минулого тижня Рада національної безпеки й оборони України 15 березня ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.