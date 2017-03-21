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21 Березень 2017, Київ 19:28
Новини | Міжнародні

Російський «Сбербанк» вирішив вийти з українського ринку – голова

Відділення «Сбербанку» в Дніпрі після акції протесту громадських активістів, 17 березня 2017 року

Відділення «Сбербанку» в Дніпрі після акції протесту громадських активістів, 17 березня 2017 року

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Найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку, заявив голова його правління Герман Греф.

За його словами, банк розраховує в цьому на підтримку з боку влади України.

Він також назвав дискримінаційним рішенням заборону українській «дочці» цього банку на виведення капіталу за межі України.

Такий захід в Україні запровадили минулого тижня як санкції терміном на один рік щодо дочірніх компаній російських банків, підконтрольних державі. Йдеться про публічне акціонерне товариство «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «БМ Банк». Причиною стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати незаконні «документи», видані непідконтрольними Україні самочинно створеними органами на окупованих частинах Донбасу.

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