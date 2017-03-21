Владна партія Туреччини відмовилася від мітингів міністрів у Німеччині

Владна в Туреччині Партія справедливості і розвитку заявила, що більше не намагатиметься влаштовувати в Німеччині мітинги з участю міністрів турецького уряду на підтримку схвального голосування понад мільйона турецьких громадян, що живуть у Німеччині, на референдумі за різке розширення повноважень президента Реджепа Тайїпа Ердогана, представника цієї партії.

Як повідомило представництво Партії справедливості і розвитку в німецькому Кельні, воно скасувало всі плановані раніше заходи напередодні референдуму.

Цього ж дня заступник голови партії «Християнсько-демократичний союз» канцлера Анґели Меркель Фолькер Буфієр заявив, що Реджеп Тайїп Ердоган своїми звинуваченнями Німеччини в «нацизмі» перетнув межу, і турецьких політиків у Німеччині більше не хочуть бачити. Він заявив це наступного дня по тому, як у понеділок сама Меркель сказала, що залишає за собою право забороняти турецьким політикам влаштовувати на німецькій території політичні мітинги.

У відповідь Ердоган у вівторок повторив свої заяви, цього разу заявивши, що дії Німеччини й інших європейських країн нагадують «фашизм і жорстокості» часів перед Другою світовою війною в Європі.

Через скандали навколо заборон турецьким політикам агітувати за референдум у Німеччині, а також Нідерландах і ще кількох країнах Європи, де є значні турецькі меншини, Туреччина також пригрозила скасувати чинність домовленості з Європейським союзом про затримання на своїй території біженців із Сирії й країн Близького Сходу й Азії, що намагаються потрапити до Європи, в обмін на певні поступки і фінансову допомогу від ЄС. За словами Анкари, там готові відразу відправити до Євросоюзу 15 тисяч біженців.

Ердоган після початку скандалу кілька разів порівнював із нацизмом чи звинувачував у нацистських звичках Німеччину й Нідерланди, що викликало болісну реакцію в цих країнах і різку критику в ЄС.

Раніше в цілій низці європейських міст, зокрема в Німеччині чи Нідерландах, місцева влада не надавала дозволів чи й скасовувала вже видані дозволи на масові заходи, на які мали прибути турецькі міністри, щоб агітувати турецьких громадян у цих європейських містах голосувати за розширення повноважень президента на референдумі, що має відбутися 16 квітня. У кількох випадках доходило до прямих конфліктів, коли літаки з турецькими урядовцями розвертали, не даючи дозволу на посадку, чи їхні автоколони під конвоєм видворяли за межі країн.